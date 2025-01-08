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"دبحه بالسكينة في الشارع".. شاب يقتل نسيبه بسبب خلافات المصاهرة بدار السلام بسوهاج

08:09 ص الأربعاء 08 يناير 2025
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    المجني عليه مذبوح في الشارع (1)
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

اتهمت ربة منزل زوجها، بذبح شقيقها، بسكين في الشارع بناحية قرية دار السلام شرقي محافظة سوهاج؛ بسبب خلافات المصاهرة.

البداية كانت بتلقي مأمور مركز شرطة دار السلام، إشارة من المستشفى المركزي، يفيد بوصول "نوح. ف"، 40 عامًا، ترزي مصابًا بجرح ذبحي بالرقبة، وتوفى عقب وصوله.

بالانتقال والفحص، اتهمت شقيقة المجني عليه "سومة"، 42 عامًا، ربة منزل، زوجها "أيمن. ز"، 46 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز، بالتعدي على شقيقها المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، علي أثر مشادة كلامية بينهما؛ بسبب خلافات المصاهرة.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم "سكين"، بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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