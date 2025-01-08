وكيل مطرانية كفر الشيخ يستقبل المهنئين بعيد الميلاد- صور

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يزوران عددًا من الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد

كفر الشيخ- إسلام عمار:

استقبل القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ، أمس الثلاثاء، المهنئين بعيد الميلاد المجيد، بكنيسة مار جرجس بمدينة دسوق في كفر الشيخ.

كانت كنيسة مار جرجس بمدينة دسوق، أعلنت عن استقبال المهنئين بعيد الميلاد المجيد لمدة 3 أيام، بداية من يوم الثلاثاء إلى الخميس المقبل.

فيما أقيم قداس عيد الميلاد المجيد أول أمس الإثنين احتفالا بليلة عيد ميلاد المسيح.

يذكر أن كنيسة مار جرجس بمدينة دسوق تزينت بالورود وعلم مصر، لاستقبال العام الميلادي الجديد، وفي ظل احتفال الأقباط بعيد الميلاد المجيد.