"بعد انفجار خطوط البوتاجاز".. اندلاع حريق في مصنع قطن بالخانكة- صور

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القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة العكرشة بالخانكة، اليوم الأربعاء، اندلاع حريق هائل نشب في مصنع للقطن، بعد ساعات من الحريق الضخم الذي شهدته المدينة أمس الثلاثاء، بسبب انفجار خطوط "البوتاجاز" في طريق بلبيس- الخانكة" بمحافظة القليوبية.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق في مصنع قطن بمنطقة العكرشة بالخانكة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، إذ دفعت قوات الحماية المدنية بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

وتولت الجهات المعنية التحقيق، التي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.