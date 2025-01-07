اعتماد المخططات العمرانية لـ22 قرية في الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

اعتمد اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، المخططات التفصيلية لـ22 قرية موزعة بين مراكز المحافظة.

تم اعتماد خرائط 12 قرية في مركز الخارجة و10 قرى في مركز باريس، خلال اجتماع حضرته المهندسة منى محمد، مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن هذه المخططات تمثل خطوة رئيسية لتحقيق التنمية العمرانية الشاملة وفق اشتراطات عصرية تراعي التوسع المستقبلي واحتياجات السكان.

وأوضح الزملوط أن الهدف من هذه المخططات هو تحسين جودة الحياة للمواطنين من خلال إنشاء مناطق سكنية وخدمية مخططة تضمن استدامة التنمية.

وعلى صعيد آخر، شدد المحافظ على منع تسليم أي أراضٍ جديدة في مناطق الحظر المائي، مع تكليف الجهات المعنية بحصر الأراضي التي تحتوي على بنية تحتية ودخلت نطاق الحظر المائي.

وأشار إلى أن المحافظة تبحث مع وزير الموارد المائية والري استثناء بعض هذه الأراضي بناءً على ضوابط تضمن الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

كما وجه الزملوط باستبدال الأراضي الزراعية الاستثمارية الواقعة ضمن مناطق الحظر المائي بأخرى صالحة للاستثمار، مؤكدًا عدم الاعتراف بأي إقرارات تتضمن قبول الأراضي بدون حاجة للمياه.