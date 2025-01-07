كنائس الوادي الجديد تستقبل المهنئين بعيد الميلاد (صور)

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يزوران عددًا من الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

استقبلت كنائس الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، مهنئين من مختلف الفئات لتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد، وسط أجواء مفعمة بالمحبة والفرح التي عكست عمق الوحدة الوطنية بين المصريين.

توافدت الزيارات إلى كنائس مراكز الخارجة، الداخلة، والفرافرة منذ مساء الاثنين وحتى مساء الثلاثاء، حيث حمل المهنئون الورود تعبيرًا عن تهانيهم القلبية، وقوبلوا بحفاوة كبيرة داخل الكنائس.

أكد الأنبا أرسانيوس، أسقف إيبارشية الوادي الجديد والواحات، أن هذه المناسبات الدينية تعكس وحدة النسيج الوطني، مشيرًا إلى أن الشعب المصري يحتفل بالمناسبات المختلفة بروح من التآخي والمحبة التي تميز المجتمع المصري.

من جانبه، صرح الدكتور مختار عيسى، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، بأن مشاركة المسلمين في تقديم التهاني للأقباط تجسد روح التلاحم بين المصريين، مشددًا على أن هذه المشاهد تعكس نموذجًا للوحدة الوطنية.

شهدت الكنائس أجواء احتفالية مميزة تبادل فيها المواطنون التهاني وسط أجواء من التفاؤل والبهجة.

كما زار اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، كنيسة السيدة العذراء بالخارجة لتهنئة الأنبا أرسانيوس وأقباط المحافظة بعيد الميلاد المجيد. ورافقه خلال الزيارة عدد من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية.

أكد المحافظ على عمق الروابط التاريخية بين نسيج الشعب المصري بمسلميه وأقباطه، مشيدًا بالإنجازات التي تحققت في الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جهته، أعرب الأنبا أرسانيوس عن شكره لمشاعر المحبة التي تلقتها الكنيسة، مؤكدًا أن الصلاة مستمرة من أجل سلامة الوطن وتحقيق الرخاء للشعب المصري.