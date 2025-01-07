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جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية 2025 "العام والرياضي"

10:12 م الثلاثاء 07 يناير 2025

امتحانات الشهادة الإعدادية

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الشرقية - ياسمين عزت:

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية يوم الخميس 9 يناير، حيث تستعد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025، مع رفع درجة الاستعداد لضمان سير الامتحانات بسلاسة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن جدول الامتحانات الذي يمتد على مدار أسبوعين، وينتهي يوم الخميس 23 يناير.

الخميس 9 يناير:

كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات: من 9:00 صباحًا إلى 10:00 صباحًا.

التربية الدينية: من 10:30 صباحًا إلى 12:00 ظهرًا.

التربية الفنية: من 12:30 ظهرًا إلى 2:00 ظهرًا.

الخميس 16 يناير:

جبر وإحصاء: من 9:00 صباحًا إلى 11:00 صباحًا.

السبت 18 يناير:

اللغة العربية والخط والإملاء: من 9:00 صباحًا إلى 11:30 صباحًا.

الاثنين 20 يناير:

اللغة الأجنبية الأولى: من 9:00 صباحًا إلى 11:00 صباحًا.

الثلاثاء 21 يناير:

الهندسة: من 9:00 صباحًا إلى 11:00 صباحًا.

الأربعاء 22 يناير:

الدراسات الاجتماعية: من 9:00 صباحًا إلى 11:00 صباحًا.

الخميس 23 يناير:

العلوم: من 9:00 صباحًا إلى 11:00 صباحًا.

وأكد محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أن جميع اللجان تم تجهيزها لتيسير العملية الامتحانية بشكل منظم وسهل على الطلاب.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالشرقية

محافظة الشرقية امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2025
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