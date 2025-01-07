صحة جنوب سيناء تحرر 8028 محضرًا وتوصي بغلق 14 منشأة غذائية خلال عام

جنوب سيناء - رضا السيد:

أعلن الدكتور هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، بالتعاون مع مكاتب مراقبة الأغذية في مدن المحافظة، قد قامت بالمرور على 5179 منشأة مختلفة على مدار عام 2024. شملت هذه المنشآت أماكن تداول الأغذية والمشروبات، والأسواق، والمحلات، والمطاعم، والفنادق السياحية.

تم سحب 699 عينة من الأغذية والمشروبات المختلفة، وأُرسلت إلى المعامل المركزية لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي. كما تم تحرير 8028 محضرًا، منها 3593 محضرًا خاصًا بالنظافة العامة، و4297 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادة صحية، و138 محضرًا لضبط 6137 كيلو جرامًا و31257 لترًا من الأغذية والمشروبات التي كانت غير صالحة للاستهلاك.

أكد الشنهاب أنه تم إعدام 41292 كيلو جرامًا من الأغذية و13064 لترًا من المشروبات التي تعرضت لتغيرات شديدة في خواصها الطبيعية أو كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي. كما تمت التوصية بغلق 14 منشأة كانت تُدار بدون ترخيص، وتسبب تلوثًا أو لا تستوفي الاشتراطات الصحية.

في إطار حملات الوقاية، قامت مكاتب فحص العاملين بالأغذية بتحرير 30588 شهادة صحية لمتداولي الأغذية، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية. كما شارك مشرفو ومفتشو الأغذية في توعية العاملين بكافة المنشآت الغذائية حول كيفية الوقاية من الأمراض المعدية.

أكد وكيل وزارة الصحة أن المديرية تواصل جهودها لضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين والمقيمين في جنوب سيناء، تماشيًا مع تعليمات وزير الصحة والسكان، وتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.