محافظ المنيا ومدير الأمن يزورون الكنائس والمطرانيات للتهنئة بعيد الميلاد (صور)

المنيا – جمال محمد:

واصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، زياراته للكنائس والمطرانيات في المحافظة لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

بدأت الزيارة من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا، ثم انتقل إلى الكنيسة الإنجيلية الثانية، مطرانية الأقباط الكاثوليك، ومطرانية الأقباط الأرثوذكس بمدينة المنيا الجديدة.

رافقه في الزيارة اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، والدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والعميد أ.ح محمد توفيق، المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، بالإضافة إلى ممثلي الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.

أعرب المحافظ عن خالص تهانيه القلبية للأخوة الأقباط في مصر عامة وأبناء محافظة المنيا خاصة، داعيًا الله أن يحفظ مصر دائمًا وطنًا آمنًا مستقرًا. وأكد أن الشعب المصري، بجميع طوائفه، يمثل نسيجًا وطنيًا واحدًا، يجمعه هدف مشترك هو تحقيق التنمية والرخاء للوطن، مشيرًا إلى أن أعياد المصريين تعكس قيم السلام والمحبة.

وأضاف أن المنيا تشهد حاليًا العديد من المشروعات التنموية والخدمية الكبرى التي ستغير وجه المحافظة إلى الأفضل، مؤكدًا أن غدًا سيحمل الخير للجميع وأن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ستعبر الصعاب وتصل إلى المكانة المرجوة.

كما واصل المحافظ زياراته إلى المطرانيات والكنائس، حيث قدم التهنئة لأبناء مطرانية ملوى، وكان في استقباله نيافة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين، ثم توجه إلى مطرانية أبوقرقاص حيث قدم التهنئة لنيافة الأنبا فليوباتير مطران المنيا وأبوقرقاص.

من جانبهم، أعرب نيافة الأساقفة ورؤساء الكنائس عن خالص تقديرهم لهذه الزيارة التي تعكس عمق العلاقات الأخوية وروح التلاحم بين المصريين، مؤكدين أن أبناء مصر جميعًا سيظلون يدًا واحدة لتحقيق رفعة الوطن وعزته.