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جهود مكثفة للبحث عن عامل ونجله غرقا في ترعة نجع حمادي بأسيوط

06:50 م الثلاثاء 07 يناير 2025

قوات الإنقاذ النهري - ارشيفية

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تكثف قوات الإنقاذ النهري في أسيوط جهودها للبحث عن عامل ونجله اللذين غرقا في ترعة نجع حمادي بمركز أبوتيج، بعد سقوط تروسيكل كانا يستقلانه في الترعة.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبوتيج يفيد بتلقي بلاغ من الأهالي عن سقوط تروسيكل يقوده "مصطفى ع. م" وبرفقته نجله "مروان" في الترعة.

على الفور، انتقلت فرق الإنقاذ النهري وضباط الشرطة والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة والفحص سقوط التروسيكل في الترعة.

تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها المكثفة للبحث عن المفقودين، ولم تُسجل أي نتائج حتى اللحظة. تم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة للتحقيق في الحادث.

قوات الإنقاذ النهري ترعة نجع حمادي غرق وائل نصار مدير أمن أسيوط
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