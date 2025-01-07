رئيس جامعة الأقصر تفتتح ثلاثة معارض لأساتذة كلية الفنون الجميلة (صور)

محافظ الدقهلية ومدير الأمن يزوران عددًا من الكنائس والأديرة للتهنئة بعيد

الأقصر – محمد محروس:

افتتحت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، ثلاثة معارض فنية لأساتذة الكلية، بحضور عمداء الكليات والوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

المعرض الأول كان للدكتور أحمد حمدي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ المساعد بقسم الجرافيك، بعنوان "أوراق مصرية"، الذي استخدم فيه التقنية الرقمية.

المعرض الثاني كان للدكتور محمد عسل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب سابقًا والأستاذ المساعد بقسم الجرافيك، بعنوان "مزيج"، الذي عرض فيه أعماله باستخدام التقنية الرقمية أيضًا.

أما المعرض الثالث فكان للدكتورة ريهام محي الدين، المدرس بقسم الجرافيك، بعنوان "سيميوطيقا المرأة"، الذي تضمن تشكيلات بالأحبار والكولاج، بالإضافة إلى مشاركة الدكتورة إكرام الشاطر من كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي.

أشادت الدكتورة صابرين عبد الجليل بالأعمال الفنية لأساتذة الكلية، مؤكدة أن هذه المعارض تمثل فرصة لتبادل الأفكار واستعراض تطور الفنون التشكيلية، كما أكدت على أهمية استمرارية هذه الفعاليات لدعم الإبداع والابتكار في المجال الفني.

أقيمت المعارض في قاعة العرض الرئيسية بكلية الفنون الجميلة، وستستمر لمدة 8 أيام.