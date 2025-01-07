محافظ القليوبية يتابع جهود تصفية وتبريد خط الغاز بالخانكة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد موقع حادث كسر ماسورة خط الغاز بمنطقة الخانكة، الذي تسبب في اندلاع حريق كبير وأضرار مادية.

رافق المحافظ خلال الجولة، قيادات الهيئة العامة للبترول ونوابها، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة. تابع المحافظ عن قرب أعمال تصفية وتبريد الخط المتضرر، مؤكدًا ضرورة تأمين المنطقة المحيطة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تكرار الحوادث.

تلقت غرفة العمليات بلاغًا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء يفيد بكسر في ماسورة خط غاز بقطر 12 بوصة. أدى الكسر إلى اندلاع حريق كبير أتى على 4 شاحنات و2 من المعدات الثقيلة (لودرات).

على الفور، تم إرسال فرق الحماية المدنية، بقيادة اللواء هيثم شحاتة، مع إغلاق جميع المحابس الخاصة بالخط المتضرر كإجراء احترازي، والسيطرة على النيران قبل امتدادها.

أشاد المحافظ بالجهود التي بذلتها قوات الحماية المدنية، رجال الإسعاف، والمنطقة الجغرافية للبترول في احتواء الحادث. كما شدد على أهمية التنسيق المستمر بين المحافظة والهيئة العامة للبترول لتأمين خطوط الغاز والبترول في المنطقة.