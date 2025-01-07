محافظ القليوبية يتابع حالة مصابي انفجار خط أنابيب الغاز بالخانكة

أحدهما 8 طوابق.. انهيار عقار وتصدع آخر في وسط الإسكندرية (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

زار المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، قسم الحروق بمستشفى السلام التخصصي في القاهرة للاطمئنان على مصابي حادث كسر ماسورة خط أنابيب الغاز بمنطقة الخانكة.

رافق المحافظ خلال الزيارة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والأستاذة أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

اطّلع المحافظ على التقارير الطبية الخاصة بالمصابين من الأطباء، وتحدث مع المصابين وأسرهم، مشددًا على تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية ومتابعة الحالات الصحية بشكل دوري. كما وجه بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم أفضل رعاية.

وأعلنت المحافظة عن صرف مساعدات مالية لـ 8 مصابين، إضافة إلى مبلغ مالي لأسرة المتوفى بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، بهدف تخفيف أعباء العلاج والتعافي.

عبّر محافظ القليوبية عن خالص تعازيه لأسرة المتوفى، مؤكدًا التزام المحافظة بتقديم الدعم اللازم لهم وعدم ادخار أي جهد في مساعدتهم.

أكد المهندس أيمن عطية أن الدولة المصرية تهتم بسلامة المواطنين وتعمل على الحد من وقوع الحوادث باتخاذ الإجراءات الاحترازية. كما وجه الشكر للأطقم الطبية التي عملت على مدار الساعة لتقديم الإسعافات والسيطرة على الحادث.