أحدهما 8 طوابق.. انهيار عقار وتصدع آخر في وسط الإسكندرية (صور)

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

شهد حي العطارين وسط الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، انهيار عقار مكون من 4 طوابق بالكامل، بالإضافة إلى تصدع وانهيار أجزاء من عقار مجاور مكون من 8 طوابق، دون تسجيل إصابات بين السكان.

تلقت غرفة عمليات حي وسط بلاغًا حول انهيار العقار رقم 82 بشارع الجوهر بمنطقة العطارين. على الفور، انتقل مسؤولو الحي وضباط الشرطة وقوات الحماية المدنية إلى الموقع.

تبين من الفحص أن العقار المنهار خالٍ من السكان، ويتكون من طابق أرضي و3 طوابق علوية، وصدر له قرار هدم رقم 54 لعام 2024، مع تحميل المالك المسؤولية لعدم تنفيذ القرار رغم خطورته الداهمة.

كما أظهرت المعاينة انهيار 4 شرفات وأجزاء من الطوابق الأول والثاني والثالث للعقار المجاور رقم 81 بشارع الجوهر، بالإضافة إلى شروخ وتصدعات بالطابق الرابع، ما أدى إلى إصدار تعليمات بإخلائه فورًا حفاظًا على حياة السكان.

أكد الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط، أن سكرتير عام الحي ومسؤولي إدارة الأزمات انتقلوا إلى موقع الحادث. وتم قطع الغاز والمرافق عن العقار المتضرر جزئيًا، كما جرى تحرير محضر لإخلاء السكان دون المنقولات بقسم شرطة العطارين، مع التنبيه على الالتزام بقرار الإخلاء.