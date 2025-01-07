محافظ قنا يزور دير الأنبا بضابا والكنيسة الإنجيلية لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد

قنا- عبدالرحمن القرشي:



تابع الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، تقديم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث زار دير الأنبا بضابا بمركز نجع حمادي، وكان في استقبله نيافة الأنبا بضابا، أسقف إيبارشية نجع حمادي وتوابعها، وعدد من رجال الدين المسيحي.

و أعرب الأنبا بضابا عن شكره لمحافظ قنا، والقيادات الأمنية والتنفيذية على حرصهم الدائم على مشاركة الأقباط في احتفالاتهم الدينية، متمنيًا دوام المحبة والسلام بين جميع أبناء الشعب المصري، وأن يعم الاستقرار كافة أنحاء البلاد في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

كما زار محافظ قنا، الكنيسة الإنجيلية بنجع حمادي، حيث استقبله القس مجدي فؤاد عبدالنور، راعي الكنيسة.

و خلال الزيارة، قدم المحافظ الهدايا للأطفال المحتفلين بالعيد في الدير والكنيسة، مؤكدًا أن هذه المناسبات تُعزز الروابط الاجتماعية بين الجميع، وتعكس عمق الوحدة الوطنية والتلاحم بين المسلمين والمسيحيين، داعيا الله أن يديم المحبة والرحمة بين أبناء الوطن، وأن تعود الأعياد على مصر بالخير والسلام.