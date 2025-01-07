أنغام السمسمية واستعراضات ذوي الهمم تتألق في احتفالات قصر ثقافة الإسماعيلية بعيد الميلاد

الإسماعيلية - أميرة يوسف:



شهد قصر ثقافة الإسماعيلية احتفالات أعياد الميلاد، التي تميزت بعروض فنية قدمتها فرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية وفرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم، ضمن فعاليات أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة وبتنظيم وزارة الثقافة.

افتتحت الاحتفالية بعرض فني مميز لفرقة الإسماعيلية للآلات الشعبية بقيادة أحمد يحيى مولر، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الأغنيات الشهيرة على أنغام السمسمية، منها “نوح الحمام”، “إسماعيلية ياللي هواكي”، “وراك وراك”، و”مصر العظيمة بشعبها”.

قدمت فرقة القلوب البيضاء لذوي الهمم مجموعة من الاستعراضات الغنائية، شملت أغنيات مثل “أبويا وصاني”، “إحنا الصعايدة”، “إيد لوحدها”، “تعالى نحلم”، و”يا بلادي”. تم تصميم الاستعراضات بقيادة سامي البرنس، وتدريب إبراهيم المصري و سيد عادل.

اختتمت الاحتفالية بتكريم مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، شيرين عبد الرحمن، لأعضاء فرقة القلوب البيضاء والمدربين، تقديرًا لفوزهم بمسابقة المواهب الذهبية لذوي الهمم، بحضور وإشراف إسلام البنا، مدير قصر ثقافة الإسماعيلية.