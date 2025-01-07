بالصور- استخراج سيخ حديدي طوله 60 سم اخترق جسد شاب في المحلة

الغربية- مروة شاهين:

تمكن فريق طبي بمستشفى المحلة العام، التابعة لمديرية الصحة بالغربية، من استخراج سيخ حديدي اخترق جسد عامل شاب، إثر سقوطه عليه من ارتفاع 10 طوابق أثناء عمله في أحد الأبراج السكنية بمنطقة أبو راضي.

كان مستشفى المحلة العام استقبل عامل بناء سقط عليه سيخ حديدي أثناء عمله واخترق جسده من الظهر واستقر بجوار الخصيتين، بطول 60 سم، يزن 3.5 كيلو جرام.

وقرر الدكتور وائل رفعت ابو سبله مدير قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى المحلة العام، تجهيز العامل وإجراء عملية جراحية طارئة، وجرى تشكيل فريق طبي، ضم كلا من الدكتور هشام فتحي رئيس قسم المسالك البولية، الدكتور مدحت حماية استشاري الجراحة، الدكتور محمد اليماني أوعية دموية الدكتور تامر زوين استشاري المسالك البولية، وطبيب التخدير الدكتور محمد زكريا.

ونجح الفريق الطبي، في إجراء العملية، وتمكن من استخراج السيخ الحديدي، تحت استخدام جهاز الأشعة، وتبين أن السيخ اخترق جسد العامل من ناحية الظهر واستقر بجوار الخصيتين، بطول 60 سم ووزن 3.5 كيلو جرام، وتم نقل الحالة للعناية المركزة تحت الملاحظة.