الأقصر تطرق أبواب العالمية.. خطة للانضمام إلى شبكة المدن الإبداعية لليونسكو

الأقصر - محمد محروس:

أكد الدكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر أهمية المكانة التاريخية والحضارية لمحافظة الأقصر باعتبارها إحدى أهم وأكبر الوجهات السياحية الثقافية في العالم بما تمتلكه من مقومات أثرية وحضارية وتاريخية، وبما تضمه من مدن ذات بعد تاريخي وأثري كالقرنة وإسنا وبقية مدن المحافظة الأمر الذي يؤهلها لأن تكون عضواً أساسياً في شبكة المدن الإبداعية التي تديرها منظمة اليونسكو.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده نائب المحافظ مع أستاذ المصريات الدكتور فكري حسن مدير برنامج إدارة التراث الثقافي بالجامعة الفرنسية في مصر، والدكتور حسن رفعت أستاذ التراث بكلية السياحة والفنادق بجامعة الأقصر والدكتورة علياء ماهر المدرس بكلية الفنون الجميلة بجامعة الأقصر، لبحث تسجيل وانضمام إحدى مدن الأقصر لشبكة المدن الإبداعية.

بحث نائب المحافظ أثناء الاجتماع الذي عقد بمكتبه بديوان عام محافظة الأقصر خطة تقديم ملف متكامل لمدينة من مدن الأقصر للتسجيل والتقدم للانضمام لشبكة المدن الإبداعية التابعة لليونسكو، من خلال تشكيل لجنة تضم خبرات وكفاءات قادرة على إبراز مقومات ومكانة مدن محافظة الأقصر وما تذخر به من حرف وتراث باعتبارها عاصمة السياحة العالمية، وعاصمة الثقافة العربية.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التنسيق الجديد وإعداد الخطوات التنفيذية التي تساهم في دعم الملف الذي سوف تتقدم به الأقصر من خلال وضع معايير محددة أثناء التسجيل بشبكة المدن الابداعية، تبرز الجوانب التراثية والثقافية والمعمارية والحضرية لإحدى مدن المحافظة وكذلك المقومات التاريخية والحضارية، وما تشتهر به من حرف وصناعات وتراث شعبي.

شهد الاجتماع الذي عقد بديوان محافظة الأقصر محمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر والدكتور هشام عبد الله وكيل وزارة العمل بالأقصر ومحمد حساني مدير مكتبة مصر العامة بالأقصر وفاطمة خضري مدير إدارة البرامج الاجنبية والتعاون الدولي بالمحافظة والمهندسة هناء العربي مكتب فني المحافظ ومسؤولي الآثار والسياحة والثقافة وعدد من الجهات المعنية بالمحافظة.