بعد توقف 5 سنوات.. إعادة تشغيل جراحات العظام والمسالك بمستشفى النجيلة في مطروح

كتب - محمد البدري:

أعلن الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إعادة تشغيل جراحات العظام بمستشفى النجيلة المركزي بعد توقف دام 5 سنوات.

وقال عساف إنه جرى استئناف تلك الجراحات التخصصية بعد دعم المستشفى بجهاز الأشعة C-arm المستخدم في العمليات؛ حيث تم إجراء عمليتين ناجحتين في جراحات العظام، بالإضافة إلى عملية ناجحة في جراحات المسالك البولية.

من جانبه أكد الدكتور محمد طالب، مدير مستشفى النجيلة المركزي، أن الفريق الطبي بالمستشفى أجرى 19 عملية جراحية ناجحة في تخصصات مختلفة، منها جراحات المناظير والجراحة العامة والأنف والأذن؛ كما شملت العمليات إزالة المرارة بالمنظار، إصلاح الفتق السري والفتق الإربي، واستئصال اللوزتين.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار توفير الخدمات الصحية المتقدمة لأبناء المنطقة الغربية، ومتابعته المباشرة للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.



شمل الفريق الطبي القائم بالجراحات كل من الدكتور هاني مهاب، استشاري التخدير، الدكتور أشرف رمضان الفقي، أخصائي الجراحة العامة وجراحة الأورام، الدكتور محمود شعبان، أخصائي المسالك البولية، الدكتور حسام مجاهد، أخصائي الأنف والأذن، الدكتور أحمد رفيق، مدرس مساعد العظام بجامعة المنصورة، والدكتور عبد الله قاسم، أخصائي العظام بمستشفى النجيلة.

وأكدت مديرية الصحة بمطروح حرصها على تشجيع إجراء التداخلات الجراحية المعقدة باستخدام الأساليب العلمية الحديثة لضمان تقديم خدمة طبية متميزة.