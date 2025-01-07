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"الكنز في الحوش".. تفاصيل سقوط عصابة التنقيب عن الآثار بجبال سوهاج

12:46 م الثلاثاء 07 يناير 2025

تنقيب عن الآثار

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج 6 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار في المنطقة الجبلية، بجرجا جنوبي المحافظة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بقيام مجموعة من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار دائرة مركز شرطة جرجا.

تبين وجود حفرة دائرية داخل حوش مشيد بالطوب الأبيض ومسقوف بالعروق الخشبية والبوص ملك "محمد. ع" 42 عامًا عامل بالمنطقة الجبلية.

وضبط بالمكان المشار إليه كل من مالك الحوش، "محمود. ا" 28 عامًا عامل، "محمود. ر" 29 عامًا عامل، "حسن. ع" 40 عامًا حاصل على بكالوريوس، "علي. ع" 26 عامًا عامل، "أحمد. م" 36 عامًا عامل.

وأفاد المتهمون بارتكابهم الواقعة؛ بحثًا عن الآثار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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