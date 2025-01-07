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مطران بورسعيد: لا تستطيع أي قوة في العالم أن تفصل بين النسيج المصري

12:38 م الثلاثاء 07 يناير 2025

مطران بورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أكد الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، اليوم الثلاثاء، على أنه لا تستطيع أي قوة في العالم أن تفصل بين النسيج المصري بمسلميه ومسيحييه.

وأعرب تادرس عن سعادته، خلال استقباله وفدًا برئاسة اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل"، بوجود أخوتهم المسلمين ومشاركتهم في كل المناسبات.

وضم الوفد: الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، واللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية والصحفيين والإعلاميين والشخصيات العامة ولفيف من أبناء بورسعيد.

مطران بورسعيد الأنبا تادرس بورسعيد النسيج المصري
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