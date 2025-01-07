انفجار يضيء السماء بلهيب أحمر.. ماذا جرى في الخانكة؟

محافظة القليوبية تُصدر بيانًا توضيحيًا بشأن انفجار خط مواسير الغاز بالخانكة-

كتب- علي عبد المنعم:

بينما كانت عقارب الساعة تٌشير إلى منتصف الليل، شهدت منطقة "الخانكة – السلام" بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا إثر انفجار خط غاز رئيسي على طريق بلبيس الصحراوي، تسبب الحريق في مصرع شخص وإصابة ثمانية آخرين وسط جهود مضنية من قوات الحماية المدنية لإخماد النيران ومنع تمددها إلى المناطق المجاورة.

بدأت الكارثة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية بلاغًا يفيد بحدوث انفجار هائل في خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

سبب انفجار خط الغاز في الخانكة

وأظهرت التحقيقات الأولية أن اصطدام لودر بخط الغاز كان السبب المباشر في حدوث الكسر واندلاع الحريق، تحركت الأجهزة التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث بقيادة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، واللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، والمهندس توفيق شريف، مساعد رئيس شركة أنابيب البترول للعمليات، بالإضافة إلى اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية، والدكتور محمد ليلة، رئيس مركز ومدينة الخانكة.

دفعت الحماية المدنية بأكثر من 20 سيارة إطفاء وخمسة خزانات مياه استراتيجية للسيطرة على الحريق، كما تم توجيه 9 سيارات إسعاف لنقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم.

وفي محاولة للحد من تدفق الغاز، أغلقت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع شركة الغاز المحابس الرئيسية، بينما عملت فرق الإطفاء على محاصرة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية المجاورة.

وفاة شخص وإصابة 8 في الحريق

أسفر الحريق عن وفاة شخص واحد وإصابة ثمانية آخرين، تم نقلهم جميعًا إلى مستشفى السلام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، كما تسببت النيران في احتراق أربع سيارات نقل ثقيل (تريلا) واثنين من اللوادر، إلى جانب أضرار بالغة بالبنية التحتية للموقع.

واجهت فرق الإطفاء تحديات كبيرة أثناء التعامل مع الحريق، كان أبرزها انتشار النيران بسرعة هائلة بسبب طبيعة المواد المشتعلة، وكثافة الدخان الذي أعاق الرؤية وأثر على تنفس فرق الإنقاذ.

ومع ذلك، أظهرت فرق الحماية المدنية كفاءة عالية في السيطرة على الموقف، حيث استمرت عمليات التبريد والفحص الدقيق للموقع لضمان عدم وجود أي تسريبات إضافية أو نقاط ضعف في خط الغاز.

وسط الدخان الكثيف وأصوات سيارات الإطفاء والإسعاف، خرج أحد شهود العيان ليروي المشهد المؤلم قائلاً: "فجأة سمعنا صوت انفجار ضخم، وبدأت ألسنة اللهب ترتفع في السماء. حاولنا مساعدة المصابين، لكن الدخان كان كثيفًا والنيران كانت تتقدم بسرعة مخيفة."

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