دون خسائر بشرية.. الحماية المدنية تسيطر على حريق بمخزن مواد غذائية في الشرقية

الشرقية: ياسمين عزت:

دفعت قوات الحماية المدنية، بسيارة إطفاء للسيطرة على حريق نشب بمخزن مواد غذائية وبقالة، في قرية الصحافة التابعة لمركز مشتول السوق بالشرقية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده دون خسائر في الأرواح.

كانت مديرية أمن الشرقية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق نشب في مخزن محتويات بقالة ومواد غذائية.

وتم الدفع بسيارات الإطفاء من قبل الحماية المدنية التي تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة.