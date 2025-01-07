30 سيارة إطفاء وإسعاف و8 مصابين.. التفاصيل الكاملة لحادث انفجار خط غاز "بلبيس- الخانكة"- صور

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كتبت-ياسمين عزت:

عقارب الساعة كانت تٌشير إلى 12 صباحًا، ومع انطلاق أولى ساعات اليوم الثلاثاء، انتاب سكان حي الكويت بمنطقة الخانكة المقابلة لكارتة السلام بمحافظة القليوبية، حالة من الفزع بسبب تصاعد ألسنة النيران واشتعالها بشكل مرعب، جراء انفجار هائل بخط مواسير غاز "بلبيس- الخانكة".

من جهته، كشف مصدر أمني في تصريحات لمصراوي، عن أن سبب الانفجار كسر في خط غاز قطر 16 بوصة أثناء العمل بمنطقة تحت الإنشاء التي هي محل الحريق، بطريق "الخانكة -السلام" على الطريق الصحراوي المؤدي لمدينة بلبيس التابعة لمحافظة الشرقية.

30 سيارة إسعاف وإطفاء

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمحافظة القليوبية بعدد 15 سيارة إطفاء، للسيطرة على الحريق، في المقابل دفعت هيئة الإسعاف بفروع: "الشرقية، القليوبية، والقاهرة" بنحو 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحريق.

وبالتزامن مع تصاعد ألسنة اللهب واشتعال النيران، كانت الجهات الأمنية المختصة تواصل السيطرة على الحريق، وتحاول إنقاذ المصابين، إذ تم نقل 7 مصابين من موقع الحريق إلى مستشفى السلام، قبل أن يرتفع عدد المصابين إلى 8 أشخاص بحسب بيان محافظة القليوبية.

أول تعليق من محافظة القليوبية

وفي أول تعليق لمحافظة القليوبية على الانفجار الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أصدرت المحافظة بيانا توضيحيا بشأن الحريق الهائل.

وبحسب البيان، فإن غرفة عمليات المحافظة تلقت في تمام الساعة الثانيه عشر والنصف صباح اليوم الثلاثاء، أنباء تفيد بكسر في ماسورة خط بترول مسارها من شركه أنابيب البترول بمسطرد حتى قويسنا بمواسير قطرها 12 بوصة تابع لشركة أنابيب البترول أدى إلى احتراق أربع سيارات تريلا و2 لودر.

القيادات الأمنية والتنفيذية تنتقل إلى موقع الحادث

وعلى الفور توجهت القيادات التنفيذية والأمنية إلى موقع الحادث، إذ أنه جرى غلق المحابس العمومية، وهو الآن في مرحلة التبريد، بالإضافة إلى أنه جاري التعامل مع الموقف بالتعاون بين خبراء شركة أنابيب البترول والمنطقة البترولية، عن طريق تبريد المنطقة المحيطة بواسطة 5 سيارات إطفاء وخزان استراتيجي، وفقا لبيان المحافظة.