"حالة وفاة".. ارتفاع مصابي حادث انفجار خط غاز "بلبيس- الخانكة" لـ8 أشخاص- صور

محافظة القليوبية تُصدر بيانًا توضيحيًا بشأن انفجار خط مواسير الغاز بالخانكة-

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ارتفع عدد مصابي حريق خط غاز "الخانكة- السلام"، إلى 8 أشخاص وحالة وفاة واحدة حتى الآن، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتواصل قوات الاطفاء عمليات السيطرة والاخماد للنيران ومنع امتداها للمناطق المجاورة.

وجرى الدفع بـ9 سيارات إسعاف، و5 خزانات مياه إستراتيجية، وأكثر من 20 سيارة إطفاء لإخماد الحريق، والسيطرة على النيران، الذين نتج عن اصطدام لودر على طريق بلبيس بخط الغاز ما ادى إلى اندلاع الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران.