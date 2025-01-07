خسائر بالملايين.. حريق يلتهم مخزن مواد غذائية بالصحافة في الشرقية

الشرقية- ياسمين عزت:

التهم حريق هائل، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مخزن محتويات مواد غذائية وبقالة بقرية الصحافة التابعة لمركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، إذ تقدر بمبالغ مالية كبيرة.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا، يفيد بورود بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يشير إلى نشوب حريق بمخزن مواد غذائية وبقالة بقرية الصحافة بمركز مشتول السوق.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، إذ تبين نشوب حريق في مخزن لمواد غذائية وبقالة مالكها موزع جملة.

وأشار شاهد عيان يُدعى "م.ح"، إلى أن الكهرباء انقطعت عن القرية لمدة ساعة، ثم عادت لنتفاجأ على صرخات أهالي القرية على نشوب حريق في المخزن، فهرع الجميع لإخماده إلا أنه التهم كل محتوياته من البضائع والتي تقدر بملايين.