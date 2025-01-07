محافظة القليوبية تُصدر بيانًا توضيحيًا بشأن انفجار خط مواسير الغاز بالخانكة- صور

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصدرت محافظة القليوبية، قبل قليل، بيانا توضيحيا بشأن الحريق الهائل الذي اندلع جراء انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوي.

وأوضح البيان، أنه غرفة عمليات المحافظة تلقت في تمام الساعة الثانيه عشر والنصف صباح اليوم الثلاثاء، خبر يفيد بكسر في ماسورة خط بترول مسارها من شركه أنابيب البترول بمسطرد حتى قويسنا بمواسير قطرها 12 بوصة تابع لشركة أنابيب البترول أدى إلى احتراق أربع سيارات تريلا و2 لودر.

وأضاف البيان، أنه على الفور توجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والمهندس توفيق شريف مساعد رئيس شركه أنابيب البوتاجاز للعمليات، واللواء فؤاد الطيب نائب مدير أمن القليوبية، واللواء هيثم شحاته مدير الحماية المدنية، والدكتور محمد ليله رئيس مركز ومدينة الخانكة، إلى موقع الحادث.

وأشار إلى أنه جرى غلق المحابس العمومية، إذ أنه الآن في مرحلة التبريد، بالإضافة إلى أنه جاري التعامل مع الموقف بالتعاون بين خبراء شركة أنابيب البترول والمنطقة البترولية، تحت إشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية والحماية المدنية بالقليوبية، وذلك عن طريق تبريد المنطقة المحيطة بواسطة 5 سيارات إطفاء وخزان استراتيجي.

وأكد البيان، أنه تم توجيه عدد ٩ سيارات إسعاف بموقع الحادث، إذ أسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 8 وجرى نقلهم إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج.