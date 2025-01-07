إجراء عاجل من شركة أنابيب البترول والحماية المدنية بشأن حريق الغاز في الخانكة

أسامة عبد الرحمن وياسمين عزت:

كشف مصدر أمني، عن استمرار المحاولات في السيطرة على حريق نشب بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية، أمام كارتة السلام، بسبب كسر في مواسير خط غاز قطر 16 بوصة أثناء العمل به.

وقال المصدر الأمني لمصراوي، إنه جار التعامل مع الموقف بالتعاون بين خبراء شركة أنابيب البترول والمنطقة البترولية، لافتا إلى أن ذلك يتم تحت إشراف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والحماية المدنية بالقليوبية، عن طريق تبريد المنطقة المحيطة بواسطة سيارات إطفاء وخزان إستراتيجي.

ودفعت الحماية المدنية بعدد 15 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الذي اشتعل في الساعة 12 صباحًا.

كما دفعت هيئة الأسعاف بمحافظات الشرقية، القاهرة، والقليوبية، بـ15 مرفق إسعاف.