من 3 محافظات.. الدفع بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع حادث انفجار خط الغاز "بلبيس الخانكة"ـ صور

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أسامة عبد الرحمن وياسمين عزت:

دفعت هيئة الإسعاف من 3 محافظات شملت: "القاهرة، القليوبية، والشرقية"، بـ15 سيارة إسعاف إلى موقع حريق انفجار مواسير خط الغاز بحي الكويت في الخانكة طريق بلبيس المقابل لكارتة السلام.

وأكد مصدر من هيئة الإسعاف لمصراوي، أنه تم الدفع بعدد 15 سيارة من فروع هيئات الإسعاف من 3 محافظات شملت: "القاهرة، الشرقية، والقليوبية".

وأشار إلى وقوع إصابات "حروق" ووفيات جراء اشتعال الحريق، مؤكدا على نقل الحالات إلى مستشفى السلام لتلقي الرعاية الطبية.

ولقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، إثر حادث الانفجار بسبب كسر في خط غاز قطر 16 بوصة أثناء العمل به عند طريق "الخانكة - السلام"، وجرى الدفع بـ 4 تريلات و2 لودر والعمل على غلق خط الغاز ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

ودفعت قوات الإنقاذ بـ5 خزانات مياه إستراتيجي، و15 سيارة إطفاء لإخماد النيران.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران.