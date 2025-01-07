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20 صورة ترصد حادث انفجار خط مواسير الغاز بطريق "بلبيس- الخانكة"

03:43 ص الثلاثاء 07 يناير 2025
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    انفجار خط مواسير الغاز
  • عرض 20 صورة
    انفجار خط مواسير الغاز
  • عرض 20 صورة
    انفجار خط مواسير الغاز
  • عرض 20 صورة
    انفجار خط مواسير الغاز
  • عرض 20 صورة
    انفجار خط مواسير الغاز
  • عرض 20 صورة
    انفجار خط مواسير الغاز
  • عرض 20 صورة
    انفجار خط مواسير الغاز
  • عرض 20 صورة
    انفجار خط الغاز بطريق بلبيس
  • عرض 20 صورة
    انفجار خط الغاز بطريق بلبيس
  • عرض 20 صورة
    انفجار خط الغاز بطريق بلبيس
  • عرض 20 صورة
    انفجار خط الغاز بطريق بلبيس
  • عرض 20 صورة
    انفجار خط الغاز بطريق بلبيس
  • عرض 20 صورة
    انفجار خط الغاز بطريق بلبيس
  • عرض 20 صورة
    انفجار خط الغاز بطريق بلبيس
  • عرض 20 صورة
    انفجار خط الغاز بطريق بلبيس
  • عرض 20 صورة
    انفجار خط الغاز بطريق بلبيس
  • عرض 20 صورة
    انفجار خط الغاز بطريق بلبيس
  • عرض 20 صورة
    انفجار خط الغاز بطريق بلبيس
  • عرض 20 صورة
    محافظ القليوبية يصل لموقع حادث انفجار خط الغاز
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أسامة عبدالرحمن وياسمين عزت:

حصل "مصراوي" على مجموعة من الصور ترصد حادث انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوي، الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتكثف أجهزة الحماية المدنية بـ3 محافظات: "القاهرة، والقليوبية، والشرقية" من جهودها للسيطرة على الحريق.

ولقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، إثر حادث الانفجار بسبب كسر في خط غاز قطر 16 بوصة أثناء العمل به عند طريق "الخانكة - السلام"، وجرى الدفع بـ 4 تريلات و2 لودر والعمل على غلق خط الغاز ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

ودفعت قوات الإنقاذ بـ5 خزانات مياه إستراتيجي، و15 سيارة إطفاء لإخماد النيران.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران.

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