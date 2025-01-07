نقل مُصابي حادث انفجار خط الغاز على طريق "بلبيس- الخانكة" لمستشفى السلام- صور

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القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

أكد مصدر أمني، على نقل مصابي حادث انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوي لمستشفى السلام بالقاهرة لتلقي العلاج اللازم.

وأضاف المصدر، أن أجهزة الحماية المدنية بمحافظات: "القاهرة، والقليوبية، والشرقية" تكثف من جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

ولقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرين، إثر حادث الانفجار بسبب كسر في خط غاز قطر 16 بوصة أثناء العمل به عند طريق "الخانكة - السلام"، وجرى الدفع بـ 4 تريلات و2 لودر والعمل على غلق خط الغاز ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

ودفعت قوات الإنقاذ بـ5 خزانات مياه إستراتيجي، و15 سيارة إطفاء لإخماد النيران.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران.