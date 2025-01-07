مصرع شخص وإصابة 7 أخرين في انفجار خط غاز بطريق بلبيس الخانكة- صور

القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب 7 آخرين، إثر حادث انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

قال مصدر أمني في تصريحات لمصراوي، إن سبب الانفجار كسر في خط غاز قطر 16 بوصة أثناء العمل به عند طريق "الخانكة - السلام"، لافتا إلى أنه جرى الدفع بـ4 تريلات و2 لودر والعمل على غلق خط الغاز ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

ودفعت قوات الإنقاذ بـ5 خزانات مياه إستراتيجي، و15 سيارة إطفاء لإخماد النيران.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران.