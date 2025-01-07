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الأسباب الأولية لانفجار خط الغاز بطريق بلبيس الصحراوي- صور

01:59 ص الثلاثاء 07 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    انفجار هائل في خط مواسير غاز بالخانكة
  • عرض 6 صورة
    انفجار هائل في خط مواسير غاز بالخانكة
  • عرض 6 صورة
    انفجار هائل في خط مواسير غاز بالخانكة
  • عرض 6 صورة
    انفجار هائل في خط مواسير غاز بالخانكة
  • عرض 6 صورة
    انفجار هائل في خط مواسير غاز بالخانكة
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القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

كشف مصدر أمني في القليوبية، تفاصيل انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن سبب الانفجار كسر في خط غاز قطر 16 بوصة أثناء العمل به عند طريق "الخانكة - السلام"، وجرى الدفع بـ 4 تريلات و2 لودر والعمل على غلق خط الغاز ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

ودفعت قوات الإنقاذ بـ5 خزانات مياه إستراتيجي، و15 سيارة إطفاء لإخماد النيران.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران.

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