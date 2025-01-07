الصور الأولى لموقع انفجار خط مواسير الغاز بالخانكة في القليوبية

انفجار هائل في خط مواسير غاز بالخانكة والدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة عليه-صور

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى من موقع انفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة الذي وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بلاغًا يفيد بانفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران.

ودفعت قوات الإنقاذ بـ5 خزانات مياه إستراتيجي، و15 سيارة إطفاء لإخماد النيران.

من جانبه كشف مصدر أمني، أن سبب الانفجار كسر في خط غاز قطر 16 بوصة عند طريق "الخانكة - السلام"، وجرى الدفع بـ 4 تريلات و2 لودر والعمل على غلق خط الغاز ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.