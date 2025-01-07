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انفجار هائل في خط مواسير غاز بالخانكة والدفع بـ15 سيارة إطفاء للسيطرة عليه-صور

01:38 ص الثلاثاء 07 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    انفجار هائل في خط مواسير غاز بالخانكة
  • عرض 6 صورة
    انفجار هائل في خط مواسير غاز بالخانكة
  • عرض 6 صورة
    انفجار هائل في خط مواسير غاز بالخانكة
  • عرض 6 صورة
    انفجار هائل في خط مواسير غاز بالخانكة
  • عرض 6 صورة
    انفجار هائل في خط مواسير غاز بالخانكة
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

انفجر في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقليوبية، بلاغًا بانفجار خط مواسير الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ15 سيارة إطفاء لإخماده قبل امتداده للمناطق المجاورة.

وأغلقت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع شركة الغاز، محابس خط الغاز المجاور لطريق بلبيس الصحراوى بمنطقة الخانكة، لحين إخماد النيران.

ودفعت قوات الإنقاذ بـ5 خزانات مياه إستراتيجي، و15 سيارة إطفاء لإخماد النيران.

من جانبه كشف مصدر أمني، أن سبب الانفجار كسر في خط غاز قطر 16 بوصة عند طريق "الخانكة - السلام"، وجرى الدفع بـ 4 تريلات و2 لودر والعمل على غلق خط الغاز ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة.

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