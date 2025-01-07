محافظ بني سويف يشارك في قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية بني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

حضر الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية مدينة بني سويف، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وألقى "الأنبا غبريال"، أسقف بني سويف وتوابعها، عظته التي ركز فيها على أهمية الاقتداء بتعاليم السيد المسيح وكلماته، مشيرًا إلى مقولة "من فضلة القلب يتكلم اللسان".

وأوضح "غبريال" أن اللسان له تأثير كبير في تحديد شخصية الإنسان، وأنه أداة للبركة أو البغض، فالكلام يعكس دواخل الإنسان. كما أكد على ضرورة أن نضبط كلامنا ونجعل للسان بابًا، لما له من دور في السلوك والوجدان.

حضر القداس أيضًا بلال حبش، نائب المحافظ، واللواء أسامة جمعة، مدير أمن بني سويف، واللواء حازم عزت، السكرتير العام، واللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى رجال الدين الإسلامي من قيادات وعلماء الأوقاف والأزهر الشريف، وأعضاء من الأحزاب والمجتمع المدني.