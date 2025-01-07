محافظ الدقهلية ومدير الأمن يشاركان باحتفالات عيد الميلاد المجيد بالمنصورة (فيديو وصور)

الدقهلية - رامي محمود:

شارك اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء اليوم الإثنين، احتفالات الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء مريم والملاك ميخائيل في المنصورة. جاء ذلك برفقة اللواء دكتور حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، والعميد الهيثم عواد المستشار العسكري، والدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، إلى جانب القيادات الأمنية والتنفيذية.

كان في استقبالهم نيافة الأنبا إكسيوس، أسقف كنيسة الملاك ميخائيل والعذراء مريم، وقيادات الكنيسة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد محافظ الدقهلية في كلمته على سعادته بالمشاركة في هذا الاحتفال، مشيرًا إلى أن مصر تمتاز بشعب أصيل ووطن عريق، مؤكداً أن هذا الاحتفال هو مناسبة لتقديم التهاني القلبية لشركاء الوطن بمناسبة عيدهم المجيد. وأضاف أنه يدعو الله أن يمن على مصر بالأمن والاستقرار، وأن يوحد صفوف المصريين لحماية الوطن من كل مكروه.

وأوضح مرزوق أن الرسالة الأساسية لجميع الأديان السماوية هي نشر الحب والسلام، مؤكدًا أن المصريين، مسلمين ومسيحيين، دائما ما يمثلون نموذجًا للمحبة والتعايش في وطن واحد. كما أشار إلى أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشهد مرحلة ازدهار وتنمية حقيقية، حيث يجتمع المصريون في نسيج واحد من الوحدة الوطنية.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا إكسيوس عن شكره وتقديره لمحافظ الدقهلية ولجميع المهنئين من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية، مشيرًا إلى أن الأعياد هي مناسبة للفرحة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد.