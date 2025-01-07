إقبال كثيف في قداس عيد الميلاد بكنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد (فيديو وصور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت كنيسة الأنبا بيشوي في بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، حضورًا كبيرًا من الإخوة الأقباط لأداء قداس عيد الميلاد المجيد، وسط أجواء من الفرح والبهجة بمناسبة الاحتفال بالعيد.

ترأس قداس العيد كبار كهنة الكنيسة، وهم: القمص بولا سعد، والقس بيمن صابر، والقس أرميا فهمي، والقس بيشوي مجدي، بحضور عدد كبير من أبناء الكنيسة.

اتسم طقس القداس بجو خاص من الألحان والنغمات المرتبطة بهذه المناسبة، بينما تميزت الكنيسة بالزينة والإضاءة الجميلة، إلى جانب "المزود"، المجسم الذي يرمز إلى ميلاد السيد المسيح، حيث حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية بجواره.

كما ارتدى العديد من أطفال الشمامسة في الكنيسة زيّهم الخاص وأدوا القداس والصلوات بفرح، وظهروا في ملابسهم البيضاء التي جعلتهم يشبهون الملائكة.

وفي إطار تأمين القداس، كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها في شوارع المحافظة، مع نشر دوريات متحركة في محيط الكنائس، بالإضافة إلى تكثيف حملات المرور لضمان سيولة المرور في تلك المناطق.

كما وضعت إدارة الإسعاف سيارات الإسعاف في الطرق السريعة والشوارع الرئيسية وفي محيط الكنائس ضمن خطة المحافظة لتأمين قداس عيد الميلاد.