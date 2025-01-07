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نفوق 4 آلاف فرخة في حريق بمزرعة دواجن في الشرقية

12:33 ص الثلاثاء 07 يناير 2025

حريق مزرعة دواجن أرشيفية

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الشرقية - ياسمين عزت:

نشب حريق هائل في مزرعة دواجن بكفر العرب التابعة لقرية الجوسق بمركز بلبيس في محافظة الشرقية، ما أسفر عن نفوق 4 آلاف فرخة. وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

تلقت مديرية أمن الشرقية بلاغًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد باندلاع الحريق في المزرعة، مما أسفر عن نفوق 4 آلاف فرخة.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين نفوق الدواجن بسبب الحريق. قامت الحماية المدنية بدفع سيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق، وتمكنت من إخماده.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار الجهات المعنية للتحقيق في الحادث والوقوف على أسباب نشوب الحريق.

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حريق بمزرعة دواجن نفوق 4 آلاف فرخة في حريق حريق هائل في مزرعة دواجن مديرية أمن الشرقية
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