محافظ القليوبية يؤكد على الوحدة الوطنية خلال قداس عيد الميلاد في بنها (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء اليوم في قداس عيد الميلاد المجيد الذي أقيم بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة بنها، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية والشخصيات العامة.

شهد القداس حضور الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، واللواء عبد الفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، إضافة إلى عدد كبير من القساوسة ورجال الدين الإسلامي، وعدد من الأهالي.

أكد المحافظ خلال كلمته على أهمية عيد الميلاد كرمز للتسامح والوحدة الوطنية بين المصريين، مشددًا على عمق الروابط الأخوية التي تجمع جميع أبناء الوطن، وقال: "وجودنا اليوم في هذا الصرح العظيم يعبر عن الوحدة الوطنية ووحدة الصف المصري، حيث نعمل جميعًا من أجل رفعة وطننا الحبيب".

كما أعرب عن خالص تهانيه للأخوة الأقباط بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا لهم دوام الصحة والخير والسعادة.

أشار المحافظ إلى حرص محافظة القليوبية على تعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي، مشددًا على أهمية بناء مجتمع متماسك يسوده الأمن والسلام.

من جانبه، أثنى الدكتور ناصر الجيزاوي على مشاركة المحافظ في احتفالات عيد الميلاد، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الوحدة الوطنية.

كما أكد اللواء عبد الفتاح القصاص استمرار الجهود الأمنية لتأمين كافة الكنائس والمرافق الدينية خلال فترة الاحتفالات.

اختتم القداس بتقديم المحافظ التهاني للمطران مكسيموس، مطران بنها وقويسنا، ولجموع المصلين، متمنيًا لهم عيد ميلاد مجيدًا وسعيدًا.