"رابح النفوس حكيم".. عظة قداس عيد الميلاد في مطرانية ببا في بني سويف (صور)

بني سويف - حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قداس عيد الميلاد المجيد بمطرانية مركز ببا، لمشاركة الأخوة المسيحيين احتفالاتهم بهذه المناسبة.

وكان في استقباله نيافة الأنبا اسطفانوس، أسقف ببا، برفقة جمع من الآباء والكهنة والقساوسة.

قدم المحافظ التهنئة للحاضرين، متمنيًا أن يعم الخير والأمان والرخاء على مصر وشعبها بمناسبة العيد.

ترأس الأنبا اسطفانوس قداس عيد الميلاد، حيث ألقى عظة بعنوان "رابح النفوس حكيم". تحدث خلالها عن أهمية كسب النفوس وتعزيز العلاقات الإنسانية بالحب والتسامح.

وأشار إلى أن رسالة السيد المسيح تضمنت صنع الخير، التخفيف من آلام الآخرين، والعفو عن المخطئين، داعياً الجميع إلى التحلي بهذه القيم النبيلة.

اختتم الأنبا اسطفانوس حديثه بالتأكيد على قوة الوحدة الوطنية بين أبناء مصر، مشيدًا بالجهود التي تبذلها القيادة السياسية لتحقيق التنمية والأمن والاستقرار في البلاد.