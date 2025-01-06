ترانيم وقداس وساحات مبهجة.. مسيحيو المنيا يحتفلون بعيد الميلاد المجيد (صور)

المنيا - جمال محمد:

توافد آلاف المسيحيين على الكنائس والمطرانيات بمختلف مراكز محافظة المنيا مساء اليوم الإثنين، للمشاركة في قداس عيد الميلاد المجيد وسط أجواء مليئة بالفرحة والسعادة.

شهدت الكنائس إقامة القداسات وسط ترديد الترانيم، مع تطبيق إجراءات أمنية مشددة، تضمنت تكثيف التواجد الأمني بمحيط الكنائس، منع وقوف السيارات، وتركيب بوابات إلكترونية عند مداخل الكنائس.

زُينت الكنائس بمجسمات كرتونية ومزود المسيح عند مداخلها، وتحولت ساحاتها إلى مناطق ترفيهية للأطفال وسط أجواء من البهجة والسرور، كما حرص الزوار من مختلف الأعمار على التقاط الصور التذكارية.

وفي السياق ذاته، قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بجولات لزيارة عدد من الكنائس والمطرانيات لتهنئة المسيحيين بالعيد، كما تواجدت وفود من مديريات الأوقاف والوحدات المحلية لتقديم التهاني للأخوة الأقباط.

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