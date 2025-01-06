أجواء الفرح والسرور تملأ كنائس أسيوط في عيد الميلاد المجيد (فيديو وصور)

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أسيوط ـ محمود عجمي:

شارك آلاف الأقباط اليوم، الإثنين، في قداس عيد الميلاد المجيد داخل الكنائس والإيبارشيات وأديرة محافظة أسيوط، حيث شهد محيط الكنائس أجواء من الفرح والسرور، مع توافد الأسر والأطفال لالتقاط الصور التذكارية مع الزينة والتعبير عن سعادتهم بالعيد.

ترأس الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس ورئيس دير العذراء بدرنكة، صلوات عيد الميلاد المجيد وسط إجراءات أمنية مشددة وأجواء احتفالية. كما ترأس الأنبا دانيال لطفي، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، قداس عيد الميلاد.

حرص شباب الكشافة والشمامسة والخدام والآباء والكهنة على التواجد داخل وخارج الكنائس لخدمة الزائرين من الأقباط بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مرددين الترانيم والدعوات وإقامة الطقوس الخاصة.

كثفت الأجهزة الأمنية تواجدها بمحيط الكنائس والأديرة في أسيوط تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد المجيد.

ووجه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، الضباط والأفراد المعينين بالخدمات الأمنية بالكنائس والأديرة بضرورة اليقظة وفحص المترددين على الكنائس من خلال البوابات الإلكترونية، وتمشيط محيط الخدمات الأمنية وتوسيع دائرة الاشتباه، مع الالتزام بالخطة الأمنية الموضوعة لتأمين الكنائس والإبلاغ في حال الاشتباه في أي سيارات أو دراجات نارية أو أجسام غريبة داخل الحرم الآمن.

شدد مدير الأمن على أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الاحتفالات الدينية وضمان سلامة المصلين وزائري الكنائس خلال الاحتفالات.



