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محافظ المنيا يوزع لحوم عيد الميلاد في قرية العور (صور)

07:33 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنيا يوزع لحوم عيد الميلاد
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنيا يوزع لحوم عيد الميلاد
  • عرض 4 صورة
    محافظ المنيا يوزع لحوم عيد الميلاد
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المنيا - جمال محمد:

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بالتعاون مع مؤسسة الأورمان، اليوم الاثنين، في توزيع كميات من اللحوم داخل كنيسة الشهداء بقرية العور بمركز سمالوط، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

حضر الفعالية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والأنبا داوود ناشد ممثلًا عن المطرانية، إلى جانب ضياء محمود مدير جمعية الأورمان بالمنيا، وعبد التواب محمود من مديرية الأزهر، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المحافظ أهمية هذه المبادرات الإنسانية في تعزيز روح التعاون والتكافل الاجتماعي، مشيدًا بدور جمعية الأورمان في دعم الأسر المحتاجة. كما هنأ الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تعكس وحدة الشعب المصري وتلاحمه.

من جانبه، عبر الأنبا داوود ناشد عن تقديره لجمعية الأورمان ومحافظة المنيا على دورهما الإنساني، مشددًا على أهمية هذه الفعاليات في نشر قيم المحبة والسلام. وأشار إلى أن الحدث شهد أجواء مفعمة بالود والتلاحم بين الحضور، في صورة تعكس التآخي بين أبناء الوطن.

محافظ المنيا يوزع لحوم عيد الميلاد لتضامن الاجتماعي بالمنيا ؤسسة الأورمان وزيع لحوم عيد الميلاد بقرية العور للواء عماد كدواني نيسة الشهداء بقرية العور
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