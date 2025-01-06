محافظ الإسكندرية يشارك الطوائف المسيحية احتفالات عيد الميلاد المجيد (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

شارك الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الإثنين في احتفالات عيد الميلاد المجيد مع الطوائف المسيحية المختلفة، معربًا عن سعادته بالمشاركة في مناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام.

بدأ المحافظ جولته بزيارة بطريركية الأرمن الأرثوذكس، حيث حضر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بحضور الأب كريكور مورديان، نائب المطران وراعي الكنيسة؛ وعبر المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة التي تعزز من روح المحبة والسلام بين أبناء الوطن.

توجه المحافظ إلى بطريركية الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وسائر إفريقيا، حيث شارك في احتفالات عيد الغطاس المجيد حسب التقويم الغربي، والذي يتزامن مع عيد الميلاد المجيد حسب التقويم الشرقي.

حضر الاحتفال البابا ثيودوروس الثاني، بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر بلاد أفريقيا، والمطران ناركيسوس وكيل البطريركية، والسيد نائب وزير الدفاع اليوناني، والسيد رئيس أركان حرب الجيش اليوناني، ولفيف من سفراء وقناصل اليونان وقبرص.

كما زار المحافظ الكنيسة الإنجيلية بالعطارين لمشاركة الطائفة الإنجيلية احتفالاتها بعيد الميلاد المجيد؛ وكان في استقباله الدكتور القس راضي عطالله، راعي الكنيسة، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة.

أعرب المحافظ عن تقديره للدور الذي تلعبه الكنيسة الإنجيلية في تعزيز قيم المحبة والتسامح بين أبناء الوطن.

واختتم المحافظ جولته بزيارة الكاتدرائية المرقسية لتهنئة الأقباط الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد؛ بحضور القمص أبرام إميل، وكيل قداسة البابا بالإسكندرية، والأنبا بافلي، أسقف قطاع المنتزه، والأنبا إيلاريون، أسقف قطاع غرب، والأنبا هرمينا، أسقف قطاع شرق.

أكد المحافظ في كلمته على أهمية التماسك الوطني والتعايش بين مختلف الطوائف والأديان في الإسكندرية، مشيرًا إلى أن المدينة كانت ولا تزال نموذجًا للتعايش والمحبة.

وأضاف المحافظ أن تماسك النسيج الوطني للشعب المصري هو درعه الحامي وحصنه المنيع؛ وأشار إلى أن الإسكندرية مدينة ذات طابع خاص نشأت على ثقافة التواصل والتعايش بين كافة الطوائف والأديان منذ أقدم الأزمان وحتى الآن. كما أشاد برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي في تحقيق السلام والاستقرار داخل مصر ومع دول الجوار.

حضر الاحتفالات عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء أحمد ثابت، مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، واللواء حسن عطية، مدير أمن الإسكندرية، وممثلي الأوقاف والأزهر الشريف، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.