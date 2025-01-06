بالصور.. مدير أمن أسيوط يهنئ الأقباط بعيد الميلاد المجيد

أسيوط - محمود عجمي:

قدم اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، اليوم الإثنين، التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث زار مطرانية الأقباط الأرثوذكس في أسيوط.

كان في استقباله الأنبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها، وسط أجواء من الترحيب والاحتفاء.

وتزامنًا مع الاحتفالات، كثفت الأجهزة الأمنية من وجودها حول الكنائس والأديرة بأسيوط لضمان سلامة المصلين وتأمين الأجواء.

وشدد مدير الأمن على ضرورة اليقظة التامة من قبل الضباط والأفراد المعينين بالخدمات الأمنية، مع الالتزام بالخطة الموضوعة لتأمين الكنائس.

كما أوصى بفحص المترددين على الكنائس باستخدام البوابات الإلكترونية، تمشيط محيط الخدمات الأمنية، وتوسيع دائرة الاشتباه، خاصة مع أي أجسام غريبة أو مركبات مشبوهة داخل المناطق الآمنة المحيطة بالكنائس.

وأكد اللواء نصار على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة الزائرين وتأمين احتفالات عيد الميلاد.