التفاصيل الكاملة لمحاولة انتحار طالبة بجامعة الأزهر في الزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

شهدت كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر في الزقازيق واقعة مؤسفة، حيث حاولت طالبة بالفرقة الأولى الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الرابع، ما تسبب في إصابتها وإصابة طالبتين أخرتين.

صرحت الدكتورة أماني هاشم، عميد الكلية، أن الطالبة "مريم.ه" أقدمت على الانتحار بعد ضبطها متلبسة بالغش باستخدام هاتف محمول أثناء امتحان الفترة الصباحية.

وأوضحت أن مراقب اللجنة سحب ورقة الإجابة من الطالبة ومنحها ورقة جديدة لاستكمال الإجابة، لكنها ألقت بنفسها من النافذة.

أثناء سقوطها، أصابت الطالبتين "يمنى.م" و"هدى.ش" من الفرقة الرابعة قسم "تفسير"، واللتين كانتا تؤديان امتحانات الفترة المسائية.

تم نقل المصابات إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، حيث تخضع الطالبة "مريم.ه" لجراحة بعد إصابتها بكسر في العمود الفقري.

كما تعرضت إحدى الطالبتين لإصابة بالغة تشمل قطعًا في النخاع الشوكي وتستعد لإجراء عملية جراحية، بينما غادرت الطالبة الثالثة المستشفى بعد تلقي العلاج.

وأفادت أسرة الطالبة "مريم" أن ابنتهم تعاني من مشاكل نفسية وسبق أن حاولت الانتحار في مرحلة الثانوية العامة.

وأكد بيان رسمي صادر عن الكلية أن الواقعة كانت محاولة انتحار فردية للطالبة "مريم.ه" بسبب الغش، نافيًا الشائعات التي انتشرت عن انتحار ثلاث طالبات لصعوبة الامتحانات.

وشدد البيان على استقرار حالة الطالبة وخضوع المصابتين الأخريين للعلاج اللازم.

تتابع الجهات الأمنية التحقيق في الواقعة بعد استجواب جميع الأطراف المعنية.



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