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الأربعاء.. انقطاع المياه عن مدينة بنها لمدة 6 ساعات

06:10 م الإثنين 06 يناير 2025

قطع مياه الشرب

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية عن انقطاع المياه عن مدينة بنها، بدءًا من الساعة العاشرة مساء يوم الأربعاء وحتى الرابعة فجرًا.

وأوضحت الشركة في بيانها أن الانقطاع يأتي بسبب أعمال الغسيل الدوري لشبكات مياه الشرب.

وناشدت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

كما أكدت الشركة توفير سيارات مياه صالحة للشرب، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 أو الرقم 01200288880.

انقطاع المياه عن مدينة بنها شركة مياه الشرب بالقليوبية الغسيل الدوري لشبكات مياه الشرب
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