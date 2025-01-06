صحة الغربية ترفع حالة الطوارئ لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد

الغربية - مروة شاهين:

أعلن الدكتور أسامة أحمد بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن خطة شاملة للتأمين الطبي بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، تتضمن رفع درجة الاستعداد في جميع المستشفيات، والتأكد من جاهزية الأقسام الحرجة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وفصائل الدم المختلفة.

كما تشمل الخطة ضمان صلاحية مولدات الكهرباء وتوافر الأطباء النوبتجيين في أقسام الطوارئ، وتجهيز فرق الانتشار السريع للتدخل الفوري في حالات الطوارئ، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية.

وأكد وكيل الوزارة على انتشار فرق التأمين الطبي بجميع أنحاء المحافظة لتقديم الخدمات الطبية والتوعوية في أماكن التجمعات مثل المتنزهات والكنائس.

كما أشار إلى وجود العيادات المتنقلة التابعة لإدارة القوافل العلاجية، والتي تقدم خدمات الكشف وصرف العلاج مجانًا، بالإضافة إلى خدمات الإحالة إلى المستشفيات عند الحاجة لإجراء المزيد من الفحوصات أو التدخلات الجراحية.

وتتضمن الخطة أيضًا تقديم خدمات المبادرات الرئاسية ضمن حملة "100 مليون صحة"، مثل دعم صحة المرأة، والاكتشاف المبكر للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية.

إضافة إلى ذلك، تعمل فرق التثقيف الصحي على تقديم الإرشادات الصحية الصحيحة، التوعية بتنظيم الأسرة، والرد على استفسارات المواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن غرفة الطوارئ بديوان المديرية تعمل على مدار الساعة برئاسته، لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبي وضمان سرعة وجودة الخدمة الطبية، خاصة في الحالات الطارئة، لحماية صحة المواطنين وضمان سلامتهم.