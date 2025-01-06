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بعد سقوط برجين و3 أعمدة إنارة.. عودة التيار الكهربائي لقرى النهضة بالفرافرة

05:13 م الإثنين 06 يناير 2025

صيانة الكهرباء

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الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أكّد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عودة واستقرار التيار الكهربائي بقرى النهضة التابعة لمركز الفرافرة، عقب انقطاع التيار عن بعض المناطق إثر سقوط برجين كهرباء جهد متوسط و3 أعمدة إنارة بالأمس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح محافظ الوادى الجديد، أن الجهود مستمرة منذ الأمس لإصلاح الأعطال وعودة الخدمة، حيثُ تم توصيل محطة المياه على مولدات ديزل لإمداد القرى بالمياه وضمان عدم انقطاع الخدمة عن الأهالي، وتم توصيل التيار بشكل جزئي لعدد من القرى منذ مساء الأمس، مؤكدًا عودة التيار واستقراره حاليًا بكافة القرى.

كما أصدر المحافظ، توجيهاته بتفعيل غرف العمليات الرئيسية والفرعية بكافة المراكز، مهيبًا بالمواطنين البعد عن مصادر الكهرباء والأشجار، وتخفيف الحركة المرورية وتوخي الحذر على الطرق السريعة، بالتزامن مع عدم استقرار الأحوال الجوية.

انقطاع الكهرباء أعمدة الإنارة برج الكهرباء الوادي الجديد الفرافرة
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