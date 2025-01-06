محافظ كفر الشيخ ينعى والدة تريزيجيه ووكيل الشباب والرياضة يحضر الجنازة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نعى اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، والدة لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، الذي وافتها المنية بعد وعكة صحية ألمت بها خلال الفترة الماضية.

وأوفد محافظ كفر الشيخ، الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، للمشاركة في تشييع جنازة والدة لاعب منتخب مصر، وتقديم واجب العزاء له ولأسرته.

وشيع أهالي كفر الشيخ، جنازة والدة لاعب منتخب مصر فى وقت سابق اليوم، بعد أداء صلاة الجنازة عليها بمسجد التنعيم المجاور للمقابر الجديدة بمنطقة غرب كفر الشيخ.

وتقدم الجنازة أبناء الراحلة أحمد حسن، لاعب نادي كفر الشيخ السابق والمدرب العام الحالي للفريق الأول للكرة، وشقيقه محمد، وأفراد الأسرة وأقارب وأصدقاء أشقاء تريزيجيه.

يذكر أن تريزيجيه انتقل إلى فريق الريان القطري مع بداية الموسم الجاري 2024/25 قادما من طرابزون التركي على سبيل الإعارة.

اقرأ أيضًا:

مقابر غرب كفر الشيخ تتجهز لاستقبال والدة اللاعب تريزيجيه -فيديو وصور

انهيار أشقاء تريزيجيه قبل صلاة الجنازة على والدتهما -صور

موعد ومكان جنازة والدة اللاعب محمود حسن تريزيجيه

الطبيب المعالج لوالدة تريزيجيه يكشف تفاصيل حالتها الصحية قبل وفاتها